Названа предварительная причина крушения Boeing 737 в Индонезии

Рейс Sriwijaya Air мог упасть из-за сбоя в системе контроля двигателей.

Названа предварительная причина крушения Boeing 737-524 в Индонезии. Об этом рассказали журналисты издания Wall Street Journal. По данным источника, рейс авиакомпании Sriwijaya Air мог не долететь до пункта назначения из-за неисправности в системе контроля двигателей, а также из-за попытки экипажа ее устранить.

Авторы публикации заявили со ссылкой на источника, знакомого с ходом расследования причин авиакатастрофы, о том, что пилоты увидели, что автомат тяги одного из двигателей отказал. Экипаж решил не отключать систему, как это прописано в инструкции, а восстановить ее работоспособность. Это могло сказаться на дисбалансе в нагрузке на двигатели. В издании напомнили, что борт Boeing 737 способен летать на одном из двух двигателей.

Напомним, что ранее эксперты полагали, что причиной трагедии стали неблагоприятные погодные условия. Самолет прошел через грозовой фронт, оказался в зоне сильной турбулентности. В момент взлета рейса в радиусе 15 километров фиксировалась облачность, осадки и гроза.

Следствие заявило, что системы разбившегося в Индонезии Boeing работали до падения в море.

Фото: Pixabay.com, www.wsj.com