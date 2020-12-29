Следствие заявило, что системы разбившегося в Индонезии Boeing работали до падения в море

Двигатели самолета работали до момента падения в воду.

Следствие заявило, что системы разбившегося в Индонезии Boeing 737-524 работали до падения в Яванское море. Об этом журналистам заявил глава комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно. Слова специалиста привели местные СМИ со ссылкой на портал Kompas.

Согласно полученным предварительным данным, при снижении до высоты 250 футов все системы подавали сигналы. Кроме того, характерная деформация двигателей свидетельствует, что они продолжали работать до непосредственного падения в воду Соерджанто Таджахоно, глава комитета по обеспечению безопасности на транспорте в Индонезии

Чиновник уточнил, что обломки пассажирского лайнера оказались разбросаны на площади в четыре тысячи квадратных метров. Власти страны по-прежнему считают маловероятной версию того, что Boeing упал из-за взрыва на борту самолета.

Диспетчеры в Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing 737.

Фото: Pixabay.com