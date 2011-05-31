Индонезия выдала России предполагаемого организатора преступного сообщества мошенников

Ирина Волк рассказала о работе ОПГ в Татарстане.

С территории Индонезии в Россию в сопровождении сотрудников Интерпола российских правоохранительных органов депортирован Павел Миронов, который обвиняется в создании преступного сообщества и крупном мошенничестве. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что мужчина связан с криминальной организацией. Она действовала в Татарстане в период с февраля 2017 по октябрь 2021 года. Сообщники зарегистрировали три компании, которые предоставляли клиентам услуги по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке "Форекс", а также криптобиржах. После этого злоумышленники смогли незаконно получить базу данных телефонных номеров жителей республики и стали обзванивать абонентов. Преступники говорили о выигранных сертификатах на обучение. Во время первого визита в офис потенциального клиента мошенники определяли его состоятельность и получали информацию об отсутствии банковских задолженностей.

Далее предлагалось обучение игре на бирже с предоставлением ПО и котировок акций, золота, валют. После того как гражданин втягивался в процесс, его уговаривали его вложить денежные средства эквивалентом не менее пяти тысяч долларов США и начать зарабатывать на фондовом рынке. Иринв Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В действительности предоставляемое клиентам программное обеспечение не имело выхода на биржевой рынок. Программа только имитировала действия игроков. К сервису подозреваемые привязали криптокошелек, управляемый обвиняемыми. Поступившие на него денежные средства граждан переводились на счета злоумышленников. Общая сумма ущерба от неправомерной деятельности превысила 120 миллионов рублей. Полиция объявила фигуранта уголовного дела в розыск, так как мужчина успел выехать за границу. В его отношении ведется расследование по статьям 159 и 210 УК РФ. В августе текущего года обвиняемый задержан в Индонезии и сейчас депортирован в Россию.

В Мордовии арестованы трое курьеров, обвиняемых в телефонном мошенничестве.

Фото и видео: МВД Медиа