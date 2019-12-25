Число жертв крушения судна в Белом море выросло до двух

Днем ранее были обнаружены два члена экипажа судна, однако позже один из них скончался.

В Белом море нашли тело предположительно третьего члена экипажа судна "Фаворит", которое затонуло накануне. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

По данным ведомства, в поисково-спасательной операции задействованы девять единиц специальной техники и 19 человек, включая волонтеров, психологов и водолазов.

С наступлением светлого времени суток продолжились поиски пропавших людей в Белом море Терского района Мурманской области. По состоянию на 09:00 (мск) обнаружено тело предположительно третьего члена экипажа. из сообщения ГУ МЧС России по региону

Напомним, частное судно "Фаворит" потерпело крушение 5 октября. На борту находились пять человек. В ходе поисковых работ спасатели обнаружили на берегу моря плот, рядом с которыми были найдены живыми два человека - парень и девушка. Молодой человек заявил, что чувствует себя в порядке, однако девушка находилась в полуобморочном состоянии. Позже она скончалась по пути в медицинское учреждение.

Ранее в Кемерове были задержаны подозреваемые в преступлении против ветерана труда.

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