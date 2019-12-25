  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Число жертв коронавируса в Москве превысило 200 человек
Вчера, 23:41
88
fvbykov

Число жертв коронавируса в Москве превысило 200 человек

0 0

Пациентам было от 44 до 98 лет.

К вечеру воскресенья, 19 апреля, стало известно о смерти еще 28 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус в Москве. Как сообщили в оперштабе по противодействию инфекции, погибшим было от 44 до 98 лет.

У пациентов были сопутствующие заболевания, среди которых – гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). У троих из числа погибших был сахарный диабет, а у двоих – хронический бронхит.

Таким образом, число погибших с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 200 человек. В оперативном штабе напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.

На 19 апреля новые вспышки заболеваемости коронавирусом возникли в 78 регионах России. По данным оперативного штаба по противодействию болезни, больше всего случаев заболеваемости за сутки было зафиксировано в Москве – 3570 случаев, далее в списке идет Московская область (709 человек), Нижегородская область (129 человек), Санкт-Петербург (114 человек) и Архангельская область (68 человек).

Фото: Pixabay

Теги: москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
kristinaa1984
Сегодня 0:12


Ищешь девушку для интим знакомств и общения?
приватный сайт поиске любовницы любовника для интимных встреч
 могут подойти вам Здесь:   http://ruonline.bar/

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии