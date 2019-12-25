Число жертв коронавируса в Москве превысило 200 человек

Пациентам было от 44 до 98 лет.

К вечеру воскресенья, 19 апреля, стало известно о смерти еще 28 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус в Москве. Как сообщили в оперштабе по противодействию инфекции, погибшим было от 44 до 98 лет.

У пациентов были сопутствующие заболевания, среди которых – гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). У троих из числа погибших был сахарный диабет, а у двоих – хронический бронхит.

Таким образом, число погибших с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 200 человек. В оперативном штабе напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.

На 19 апреля новые вспышки заболеваемости коронавирусом возникли в 78 регионах России. По данным оперативного штаба по противодействию болезни, больше всего случаев заболеваемости за сутки было зафиксировано в Москве – 3570 случаев, далее в списке идет Московская область (709 человек), Нижегородская область (129 человек), Санкт-Петербург (114 человек) и Архангельская область (68 человек).

Фото: Pixabay