Число жертв ДТП на трассе "Лена" в Якутии выросло до шести

"Тойота" с водителем и 8 пассажирами протаранила КАМАЗ. 5 человек погибли на месте, еще один скончался в больнице.

13 августа на трассе "Лена" в ДТП погибли 5 человек и 4 пострадали. Сегодня стало известно, что скончался еще один пострадавший.

ДТП произошло 13 августа ранним утром на 381 километре федеральной трассы "Лена". Водитель КАМАЗа увидел, что "Тойота" "виляет" по дороге, и чтобы избежать столкновения остановился. Но это не помогло. Иномарка вылетела на встречку и врезалась в грузовик.

В результате мощного удара легковушку сильно искорежило и выбросило в кювет. От полученных травм на месте ДТП скончались 5 человек, некоторых жертв выбросило из авто и оторвало конечности. Еще 4 человека с травмами различной тяжести были госпитализированы в больницу. Двое из них в тяжелом состоянии. Сегодня стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший.

Все погибшие и пострадавшие находились в легковом автомобиле. Как стало известно, компания молодых людей, среди которых были несовершеннолетние 16-17 лет, попросили их подвезти, несмотря на то, что в салоне уже были пассажиры. Молодых людей это не смутило, они сидели друг у друга на коленях.

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Фото: ПЛОХИЕ НОВОСТИ (18+) [24/24]