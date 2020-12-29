Число желающих привиться от COVID в России вернулось к летнему уровню

Часть опрошенных ждут, когда в гражданский оборот поступят другие вакцины.

Число желающих привиться от COVID-19 в ближайшее время в России вернулось к летнему уровню. Об этом говорят результаты опроса портала SuperJob.

В начале декабря только 9% заявили, что готовы поставить себе вакцину от новой коронавирусной инфекции. В опросе участвовали 1,6 тысячи респондентов из 378 населенных пунктов во всех федеральных округах России. Людей опрашивали 13 и 14 января.

Точно против вакцинации выступили 40% респондентов, скорее готовыми поставить препарат Спутник V оказались 24% опрошенных. Оказалось, что часть опрошенных ждут, когда в гражданский оборот поступят другие вакцины.

При этом при наличии выбора 21% опрошенных предпочёл бы вакцину "Спутник V", 10% - новосибирский препарат "ЭпиВакКорона".

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Фото: Piter.tv