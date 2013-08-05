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Эксперты заметили рост числа заражения COVID-19 после отмены ограничений в Петербурге
Сегодня, 20:43
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smirenny

Эксперты заметили рост числа заражения COVID-19 после отмены ограничений в Петербурге

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Число заражений COVID-19 после отмены ограничений резко выросло в Петербурге

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 2 512 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель выше, чем в другие дни:  29 января было зарегистрировано 2 284 новых пациентов, 28 января – 2 128, 27 января – 1 813. Таким образом, Петербург обогнал Москву по суточному приросту больных.

Напомним, что Смольный отменил некоторые коронавирусные ограничения: был отменен "комендантский час" для общепита, также смягчили запреты для культурных и спортивных мероприятий. Поводом стало снижение заболеваемости и освобождение 37% коечного фонда.

Ранее мы писали, что военные врачи оценили лечение коронавируса COVID-19 плазмой вакцинированных доноров.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, число зараженных
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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