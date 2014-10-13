Военные врачи оценили лечение коронавируса COVID-19 плазмой вакцинированных доноров

Эксперты уверены, что лечение коронавирусных пациентов плазмой крови вакцинированных доноров куда эффективнее, чем плазмой переболевших.

В субботу, 30 января, в Минобороны России рассказали об исследовании Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Согласно итогам, лечение больных новой коронавирусной инфекцией плазмой вакцинированных доноров более эффективно, чем плазмой переболевших. Об этом сообщили "РИА Новости".

Метод лечения плазмой доноров, которых вакцинировали от КОВИД, применяется в лечебных учреждениях Минобороны России с ноября 2020 года. Так, в Петербурге провелась научно-исследовательская работа по оценке эффективности применения плазмы вакцинированных при лечении новой коронавирусной инфекции. Исследование показало более высокую вируснейтрализующую активность плазмы вакцинированных доноров.

Специалисты отметили, что в качестве доноров отбираются лица с высоким содержанием в крови вируснейтрализующих антител. В 2020 году удалось накопить более 100 литров плазмы вакцинированных. В этом году планируют заготовить еще как минимум 120 литров эффективной иммунизированной плазмы.

Ранее мы писали, что губернатор заявил о начале масштабной вакцинации от коронавируса в Петербурге.

Фото: Piter.TV