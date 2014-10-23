Губернатор заявил о начале масштабной вакцинации от коронавируса в Петербурге

В субботу, 30 января, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил один из прививочных пунктов, который открыли на базе 41-го отделения поликлиники № 112, сообщили в Смольном.
По словам главы города, в Петербурге все готово к началу масштабной вакцинации. Осмотрев отделение, Беглов заявил, что работа пункта прекрасно налажена, жители города активно вакцинируются от коронавируса. Так, Северная столица уже получила более 105 тысяч доз вакцины, кроме того, в ближайшее время поступит дополнительная партия.
Ранее мы писали, что в Петербурге выявили 2512 новых случаев заболевания ковидом. В Ленобласти – 219.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все