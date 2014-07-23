В Петербурге выявили 2512 новых случаев заболевания ковидом. В Ленобласти – 219

Умерли из-за вируса 10 жителей Ленобласти и 64 петербуржца.

За минувшие сутки, 29 января, в России выявили чуть больше 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Из этого числа 2512 случаев пришлись на Петербург, еще 219 – на Ленобласть. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с COVID-19.

Примечательно, что Петербург снова обогнал столицу страны по количеству новозаболевших, однако умерших от вируса в Северной столице оказалось немного меньше, чем в Москве – 64 пациента. В Ленобласти из жизни ушли 10 человек. Тем временем, по выздоровлению выписано 3409 петербуржцев и 274 жителя области.

Всего с начала пандемии в Петербурге заразились ковидом 331 956 человек, скончались 9686 пациентов, поправились 229 049. В Ленобласти заболели 30 484 человек, умерли 417 пациентов, выздоровели 27 616 человек.

Ранее мы сообщали, что Смольный смягчит коронавирусные ограничения с 30 января.

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