Число вакансий с премиями в Петербурге возросло на 90%

Северная столица заняла восьмую строчку в рейтинге городов, в которых работодатели обещают дополнительное денежное вознаграждение своим будущим сотрудникам.

В 2023 году число вакансий в Петербурге, в которых работодатели обещают соискателям премии при устройстве на работу, возросло на 90%. Об этом свидетельствует исследование сервиса hh.ru.

В среднем дополнительное денежное вознаграждение в вакансиях по всей стране упоминалось на 95 % чаще по сравнению с показателями прошлого года. По этому критерию Северная столица оказалась на восьмой строчке среди городов страны. Лидером рейтинга стала Самарская область, где вакансий с обещанием премирования прибавилось на 102% за год.

Премиями чаще всего привлекают на должности, связанные со сферами розничной торговли, IT, финансов, логистики и перевозок, а также телекоммуникаций и строительства.

Ранее мы сообщили о том, что работодатели в Петербурге стали чаще нанимать женщин.

Фото: Piter.TV