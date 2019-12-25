Число вакансий в Петербурге выросло на 5% за месяц

Активность работодателей увеличилась практически по всему СЗФО, включая Ленинградскую и Новгородскую области.

За месяц рост числа вакансий в Петербурге составил 5%. Об этом свидетельствует исследование пресс-службы HH.ru.

Кроме того, число предлагаемых рабочих мест заметно возросло в Новгородской и Ленинградской областях и в Республике Коми, то есть, практически на всей территории СЗФО. Спад активности работодателей наметился только в Ненецком автономном округе.

Больше всего открытых вакансий в городе на Неве относятся ко сферам образования, домашнего и рабочего персонала, логистики и ухода. Постепенно падает спрос на юристов, представителей сфер туризма и безопасности.

Ранее мы сообщили о том, что уровень зарплат петербургских айтишников снизился с начала года.

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