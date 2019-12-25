Число умерших от коронавируса в Петербурге превысило сотню

Выздоровевших — 2661.

За последние сутки в Петербурге от коронавируса скончались 5 человек. Количество умерших в Северной столице превысило 100 человек.

Всего на данный момент в городе было зафиксировано 104 летальных исходов пациентов с COVID-19. Сегодня комиссия по летальным исходам подтвердила еще 5 случаев, все умершие страдали от хронических заболеваний.

При этом уровень летальности составляет 0,85%. Это ниже, чем общероссийский показатель.

Общее число заболевших в Петербурге составляет 12203 человека, выздоровели 2661 человек.

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