За год число тяжких преступлений в Петербурге уменьшилось на 15%

Также сократилось число квартирных краж и автоугонов.

В Северной столице на 15% сократилось число тяжких преступлений за год. При этом общий уровень преступности остался практически неизменным. Об этом заявил начальник главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти Юрий Плугин в ходе заседания в ЗакСе.

Также в городе заметно реже стали происходить разбои, грабежи, кражи. По сравнению с данными за 2019 год квартирных краж стало меньше в 3 раза, а угонов авто в 9 раз.

Также Плугин подчеркнул, что что эффективность петербургских оперативников также значительно увеличилась. Раскрываемость убийств и разбоев находится на уровне 98%.

Ранее мы сообщили о том, что число выявленных МВД случаев незаконной миграции в России выросло на 17 процентов.

Фото: Piter.TV