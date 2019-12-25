Число технологических нарушений на теплосетях в Петербурге снизилось почти на 20%

Количество отключаемых от тепла зданий и многоквартирных домов снизилось примерно на 6%.

В Северной столице снизилось число технологических нарушений на теплосетях. Об этом рассказал председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

Технологических нарушений на теплосетях стало меньше на 20%. По словам Бондарчука, в Петербурге также снизилось количество отключаемых от тепла зданий и многоквартирных домов (6%).

Уточняется, что в 2020 году удалось реконструировать 250 км теплосетей, что на 10 км больше, чем в 2019 году.

Ранее мы сообщали о том, что реализацию Генплана в Петербурге могут приостановить.

Фото: Piter.tv