Число технологических нарушений на теплосетях в Петербурге снизилось почти на 20%

В Северной столице снизилось число технологических нарушений на теплосетях. Об этом рассказал председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.
Технологических нарушений на теплосетях стало меньше на 20%. По словам Бондарчука, в Петербурге также снизилось количество отключаемых от тепла зданий и многоквартирных домов (6%).
Уточняется, что в 2020 году удалось реконструировать 250 км теплосетей, что на 10 км больше, чем в 2019 году.
Ранее мы сообщали о том, что реализацию Генплана в Петербурге могут приостановить.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все