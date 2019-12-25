  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Число связанных с наркотиками преступлений снизилось в Петербурге
Сегодня, 18:35
81
nadezhda_sib

Число связанных с наркотиками преступлений снизилось в Петербурге

0 0

В прошлом году такие преступления составляли менее 13% от общего числа противоправных действий.

В Петербурге появилась тенденция на снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом на расширенном заседании Совета Безопасности РФ сообщил губернатор города Александр Беглов, передала пресс-служба градоначальника.

В 2019-м году число таких преступлений снизилось на 13,7% от общего числа преступлений. Годом ранее показатель составлял 22,4%, а в 2017-м году ― 24,6 %. В 2020 тенденция на уменьшение показателя продолжилась. 

Кроме того, с 2017 по 2019 годы на 10,5% упал общий уровень распространяемости наркологических заболеваний. 

Наблюдается устойчивая тенденция к снижению общего уровня распространенности наркологических заболеваний.  В Петербурге за 2017-2019 годы этот показатель снизился на 10,5%. Сейчас он в два раза ниже, чем в среднем по России.

Губернатор считает, что это связано с привлечением молодежи к общественной и волонтерской деятельности, помощью с трудоустройством. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург стал лидером по приросту преступности в России. 

Фото: pixabay.com

Теги: наркотики, преступление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии