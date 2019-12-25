Число совершенных иностранцами преступлений в Петербурге выросло по сравнению с прошлым годом

Более 6 тысяч преступлений по России были совершены только за первые два месяца 2021 года.

В начала 2021 года количество преступлений, совершенных иностранцами в Петербурге, достигло 653. Это третий показатель в стране. Статистика была опубликована Генпрокуратурой РФ на портале правовой информации.

Больше всего преступлений иностранцы и лица без гражданства совершили в Москве (1,3 тыс.) и Московской области (1,1). В Северной столице количество такого рода преступлений выросло на 1,5 раза по сравнению с данными прошлого года за аналогичный период. В целом по стране — на 1,9% и составило 6,2 тыс. преступлений.

Ранее заместитель начальника главы ГУ МВД по Петербургу и области Дмитрий Баранов рассказал о том, что в Петербурге за год совершили 16 преступлений экстремистской направленности.

Фото: Piter.TV