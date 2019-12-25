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В Петербурге число вакансий почти вдвое больше, чем безработных
Сегодня, 7:05
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге число вакансий почти вдвое больше, чем безработных

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За год количество соискателей на одну вакансию сократилось в 4 раза.

В Петербурге наблюдается снижение уровня безработицы. По данным службы занятости, на 26 тысяч зарегистрированных безработных приходится более 51 тысячи вакансий.

По подсчетам специалистов, за год количество соискателей на одну вакансию сократилось в 4 раза. Осенью традиционно наблюдается рост безработицы, однако не в этом году.

Наоборот, сохраняется тенденция к снижению.

Отметили в службе занятости

В частности, в Петербурге наблюдается дефицит кадров на рынке трудовой миграции. В начале 2020 года в городе насчитывалось 280 тысяч легальных приезжих. Сегодня не хватает 30 тысяч рабочих рук. Это связано, в том числе, с пандемией коронавируса, из-за которой город потерял 500 тысяч трудовых мигрантов.

Фото: pexels.com

Теги: вакансии, центр занятости
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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