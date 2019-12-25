Число смертельных ДТП с детьми в Петербурге сократилось на 41,2% с начала года

При этом на 2,5% увеличилось количество раненых в авариях несовершеннолетних.

По итогам восьми месяцев 2021 года в Петербурге и Ленобласти на 4,6% выросло число ДТП с детьми и на 2,5% увеличилось количество раненых в авариях несовершеннолетних. При этом погибших в ДТП детей оказалось на 41,2% меньше с начала года. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

По данным пресс-службы, в каждом втором случае дети попадали в аварию в качестве пассажиров, в каждом третьем – в качестве пешеходов. Каждое третье ДТП происходило по неосторожности самих детей.

Для привлечения внимания к проблеме детского травматизма, с 20 по 24 сентября в Петербурге проводится Неделя безопасности дорожного движения. В этот период сотрудники Госавтоинспекции пройдутся по детским садам и школам и расскажут несовершеннолетним и их родителям о правилах поведения на дороге в форме лекций и занимательных викторин.

Ранее в Волхове под колеса авто попала 3-летняя девочка, переходившая дорогу без родителей.

Фото: Piter.TV