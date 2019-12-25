В Волхове под колеса авто попала 3-летняя девочка, переходившая дорогу без родителей

Пострадавшую отправили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту травмирования 3-летней девочки в Волхове. Ребенок, оставшийся без присмотра родителей, попал под колеса авто. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Сообщается, что девочка переходила пешеходный переход одна. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей лица в состоянии средней степени тяжести.

Семья ребенка благополучная, на учете не состоит.

Ранее мы писали, что каршеринг врезался в автобус на проспекте Науки.

Фото: Piter.TV