  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Волхове под колеса авто попала 3-летняя девочка, переходившая дорогу без родителей
Сегодня, 9:48
148
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Волхове под колеса авто попала 3-летняя девочка, переходившая дорогу без родителей

0 0

Пострадавшую отправили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту травмирования 3-летней девочки в Волхове. Ребенок, оставшийся без присмотра родителей, попал под колеса авто. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Сообщается, что девочка переходила пешеходный переход одна. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей лица в состоянии средней степени тяжести.

Семья ребенка благополучная, на учете не состоит.

Ранее мы писали, что каршеринг врезался в автобус на проспекте Науки.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, волхов, сбили ребенка
Категории: ДТП, Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии