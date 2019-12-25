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Каршеринг врезался в автобус на проспекте Науки
Сегодня, 9:14
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Каршеринг врезался в автобус на проспекте Науки

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По предварительной информации, в аварии никто серьезно не пострадал.

Утром 20 сентября в Калининском районе Петербурга произошла авария с участием каршеринга и автобуса. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам очевидцев, у дома №29 на проспекте Науки иномарка впечаталась в припаркованный автобус. В результате случившегося у автомобиля оказалась повреждена передняя часть, у автобуса – разбита задняя. Стоит отметить, что до аварии автобус и так уже находился в не лучшем состоянии.

Автобус и так печально выглядел, а тут еще и это.

Отметили комментаторы под фото

По предварительной информации, в аварии никто серьезно не пострадал. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что на Каменоостровском проспекте "Субару" вылетел на тротуар и сбил двух прохожих.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анастасия Илатовская

Теги: авария, дтп с каршерингом
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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