Каршеринг врезался в автобус на проспекте Науки

По предварительной информации, в аварии никто серьезно не пострадал.

Утром 20 сентября в Калининском районе Петербурга произошла авария с участием каршеринга и автобуса. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам очевидцев, у дома №29 на проспекте Науки иномарка впечаталась в припаркованный автобус. В результате случившегося у автомобиля оказалась повреждена передняя часть, у автобуса – разбита задняя. Стоит отметить, что до аварии автобус и так уже находился в не лучшем состоянии.

Автобус и так печально выглядел, а тут еще и это. Отметили комментаторы под фото

По предварительной информации, в аварии никто серьезно не пострадал. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анастасия Илатовская