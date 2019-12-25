Всего в России выявили 423 741 случай заражения.

Число смертей от коронавируса в России превысило пять тысяч. Это следует из статистики, которую предоставил оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в стране скончалось 182 человека. Больше всего новых погибших в Москве — 71 человек. Общее число умерших от COVID-19 в Москве — более 2,6 тысяч человек.

В Подмосковье за время пандемии скончалось 495 человек. В Дагестане количество умерших от коронавируса — 271, в Санкт-Петербурге — 223, Нижегородской области — 111, Северной Осетии — 56, Ингушетии — 52.

Всего в России выявили 423 741 случай заражения, 186,9 тыс. человек выздоровели.

Ранее были названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки.