За последние сутки в России от COVID-19 погибло 72 человека.

Число смертей от коронавируса в России достигло 867. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. По данным специалистов, за последние сутки медики зарегистрировали 72 погибших от инфекции.

Эксперты пояснили, что большее количество скончавшихся пациентов в COVID-19 выявлено в Москве. Там за день погибло 44 пациента. Еще пятеро скончались в Хакасии, четыре человека - в Калужской области, трое - в Подмосковье и Самарской области. По двое зараженных умерло в Липецкой и Магаданской областях и Краснодарском крае. По одному погибшему выявлено в Ингушетии, Чечне, Удмуртии, а также Смоленской, Пензенской, Белгородской Кемеровской областях.

Напомним, что на утро 28 апреля медики зафиксировали 93 558 случаев заражения в 85 регионах страны. Наибольшее количество новых инфицированных замечено в столичном регионе, Подмосковье, Петербурге. Также за последние сутки выросло количество выздоровевших от COVID-19. Таких пациентов - 606 человек. Этот показатель вдвое превышает, чем в среднем за прошедшие дни.



