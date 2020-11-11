Число случаев COVID-19 в России превысило 7 млн

За сутки от коронавируса умерли 18 645 россиян.

Общее число заболевших коронавирусом в РФ за весь период пандемии превысило семь миллионов и составило 7 012 599. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Всего на сутки коронавирусом заразились 18 645 граждан России, что на 135 человек меньше, чем днем ранее. Больше всего случаев выявлено в Москве (1542), Санкт-Петербурге (1357) и Подмосковье (826).

За день в РФ скончались 793 заболевших COVID-19, что на три человека меньше, чем днем ранее. Общее количество летальных исходов достигло 187 200. Больше всего умерших в Москве (48), Санкт-Петербурге и Свердловской области (по 36) и на Кубани (35).

За сутки выздоровели 15 256 человек, всего за весь период пандемии коронавируса – 6 270 731.

Ранее Минздрав России заявил, что сроки возвращения к нормальной, доковидной жизни после пандемии зависят от россиян.

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