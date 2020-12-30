Число самозанятых в Петербурге достигло более 100 тысяч человек

Благодаря введению нового налогового режима многие легализовали свою деятельность.

В пятницу, 16 апреля, ведущий специалист отдела развития человеческого капитала Комитета по труду и занятости населения Светлана Сергеева поделилась последними данными по самозанятости населения. Так, всего в России 1,6 миллиона самозанятых, в Петербурге – 107,2 тыс. человек.

Число выросло благодаря введению нового налогового режима, который позволил многим легализовать свою деятельность. За год до постановки на учет 40% самозанятых не имели официального дохода.

По данным сервиса hh.ru, с начала 2021 года более 26 тысяч резюме опубликовали самозанятые. Большая часть таких резюме приходится на Москву и Петербурге, а также Подмосковье, Краснодарский край, Татарстан и Свердловскую область. В среднем такие специалисты ищут работу с зарплатой от 35 до 70 тысяч рублей. Самыми популярными сферами стали "Административный персонал", "Транспорт", "Продажи", "ИТ, телеком", "Маркетинг", "Недвижимость" и другие.

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