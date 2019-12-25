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Петербург вошёл в тройку лидеров среди регионов по числу самозанятых спб
Сегодня, 9:37
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Петербург вошёл в тройку лидеров среди регионов по числу самозанятых спб

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За последние 8 месяцев количество граждан, работающих на себя, увеличилось на 103 тыс. человек.

За прошедшие 8 месяцев в Северной столице возросло количество самозанятых граждан: их стало больше на 103 тыс. человек. Таким образом, город вошёл в топ-3 регионов  по числу таких работников стране. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга напомнил, что 2 года назад в городе ввели особый налоговый режим для самозанятых. С тех пор их количество неуклонно растёт.

На данный момент Северной столице проживают свыше 375 тыс. самозанятых людей средний возраст которых составляет 35 лет. Им предлагается упрощённый способ налогообложения и возможности начать свой бизнес. Чаще всего такой тип трудоустройства выбирают IT-специалисты, финансисты, юристы и проектировщики.

Ранее мы сообщили о том, что постановление об увеличении сроков работы летних кафе станет хорошей поддержкой для рестораторов.

Фото: Pxhere

 

Теги: карьера, рейтинг, самозанятые, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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