Петербург вошёл в тройку лидеров среди регионов по числу самозанятых спб

За последние 8 месяцев количество граждан, работающих на себя, увеличилось на 103 тыс. человек.

За прошедшие 8 месяцев в Северной столице возросло количество самозанятых граждан: их стало больше на 103 тыс. человек. Таким образом, город вошёл в топ-3 регионов по числу таких работников стране. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга напомнил, что 2 года назад в городе ввели особый налоговый режим для самозанятых. С тех пор их количество неуклонно растёт.

На данный момент Северной столице проживают свыше 375 тыс. самозанятых людей средний возраст которых составляет 35 лет. Им предлагается упрощённый способ налогообложения и возможности начать свой бизнес. Чаще всего такой тип трудоустройства выбирают IT-специалисты, финансисты, юристы и проектировщики.

Ранее мы сообщили о том, что постановление об увеличении сроков работы летних кафе станет хорошей поддержкой для рестораторов.

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