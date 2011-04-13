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Эксперт: постановление об увеличении сроков работы летних кафе станет хорошей поддержкой для рестораторов
Сегодня, 20:45
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Эксперт: постановление об увеличении сроков работы летних кафе станет хорошей поддержкой для рестораторов

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Люди любят есть вкусные блюда и дышать свежим воздухом, а газовые нагреватели создают уют на верандах, напомнил эксперт.

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Панов рассказал "Петербургскому Дневнику", почему увеличение сроков работы летних кафе благотворно повлияет на ресторанный бизнес. Напомним, глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление, согласно которому летние веранды продлят работу. 

По словам эксперта, открытие выносных террас с апреля 2023 года станет хорошим подспорьем для бизнеса. Люди любят есть вкусные блюда и дышать свежим воздухом, а газовые нагреватели создают уют на верандах. 

Кроме того, работа летних террас влияет и на обогащение государственной казны, отметил Панов. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге появилась еще одна площадка для дрессировки собак.

Фото: Pxhere

Теги: бизнес, постановление об увеличении сроков работы летних кафе, ресторанный бизнес
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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