Число российских туристов в Турции увеличилось на 15 %

С начала этого года Турцию посетили 4,8 млн россиян.

Россия стала лидером по количеству отдыхающих в Турции людей. Об этом пишет "Газета СПб".

С начала этого года по август турецкие курорты посетили 31 млн человек, из них 4,8 млн приехали из России. Этот показатель на 15,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, российская доля во въездном туризме Турции составила 15,58 %.

В пятерке лидеров также оказались жители Германии (3,4 млн туристов), Великобритании (1,85 млн), Болгарии (1,7 млн) и Ирана (1,38 млн).

Ранее мы писали, что в Петербурге и Ленобласти заработали электронные визы для 53 стран.

Фото: pixabay.com