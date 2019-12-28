Число регионов с дефицитом бюджета удвоилось

На конец прошлого года их было 35 регионов.

Число регионов РФ с дефицитом бюджета удвоилось. По результатам 2019 года таких регионов оказалось 35, в 2018-ом их было 15. Суммарный дефицит оценивается в 233 млрд рублей. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на сведения Минфина об исполнении консолидированных бюджетов на территории субъектов.

Наибольшая нехватка наблюдается в Москве и Московской области - 74,4 млрд и 53,3 млрд рублей. Однако именно эти два региона считаются самыми богатыми по стране. Доходы Москвы составили 2,6 трлн рублей, Подмосковья - 739 млрд рублей. По дефициту бюджета также лидируют Башкирия, Свердловская и Иркутская области.

В рейтинге по профициту бюджета находятся Красноярский края, ЯНАО и Краснодарский край. Наиболее зависимыми от дотаций государства считаются Дагестан, Чечня, Ингушетия, Алтай.

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