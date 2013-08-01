Новая версия клипа Skibidi Little Big набрала более 100 млн просмотров на YouTube

Премьера обновленного ролика состоялась 18 марта.

Новая версия клипа петербургской рейв-группы Little Big на песню Skibidi набрала более 100 млн просмотров на YouTube.

Премьера состоялась 18 марта. Это романтический ремикс на одну из самых популярных песен Little Big. В ролике используется множество шуток, мемов, есть отсылки к культовым фильмам 80-х и 90-х гг. Также в обновленной версии клипа лидер группы Илья Прусикин исполнил новую версию скибиди-танца.

Музыканты заявили, что клип Skibidi (Romantic Edition) стал восьмой по счету работой, просмотры которой превысили 100-миллионный рубеж.

Официальный клип Little Big на песню Skibidi вышел два года назад. На сегодняшний день видео посмотрели более 516 млн раз.

Ранее в Госдуме потребовали запретить Маниже выступать под флагом России.

Видео: YouTube / Little Big