Число преступлений среди подростков снизилось в Ленобласти на 17%

Особенно заметно снижение криминогенной обстановки общественных местах с участием подростков, а также среди иностранцев и лиц без гражданства.

В 47-ом регионе состоялось итоговое заседание комиссии по предотвращению правонарушений за уходящий 2023 год. По данным пресс-службы областного правительства, за последние 10 месяцев число правонарушений, совершенных несовершеннолетними или с их участием, уменьшилось на 17%.

Особенно заметно снижение криминогенной обстановки общественных местах с участием подростков, а также среди иностранцев и лиц без гражданства. Более того, за год число ДТП в Ленобласти сократилось на 8,5%.

Предотвращение правонарушений осуществляется путем проведения информационно-пропагандистских и оперативно-профилактических мероприятий. В центре "Молодёжный" специалисты активно занимаются военно-патриотическим воспитанием детей. Кроме того, одним из значимых инструментов профилактики является система видеокамер АПК "Безопасный город".

Ранее мы сообщили о том, что перегрузки электроснабжения в домах Ленобласти полностью устранят за три-четыре года.

Фото: Piter.TV