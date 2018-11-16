Перегрузки электроснабжения в домах Ленобласти полностью устранят за три-четыре года

Проблема возникает из-за использования электрических обогревателей и отопительных котлов

Власти Ленинградской области планируют в течение трёх-четырёх лет полностью решить проблему с перегрузками в электроснабжении жилых домов, из-за которых в пиковые дни происходят отключения потребителей. Об этом рассказал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Сергей Морозов во время пресс-конференции в "ТАСС".

По его словам, одной из причин перегрузки является отопление большого количества домов Ленинградской области с помощью электрических обогоревателей и отопительных котлов. В последнем случае проводится большая работа, чтобы заменить их на газовое и другое оборудование.

В отопительный сезон в некоторых населённых пунктах тепло в дом идёт за счёт электрических обогревателей, котлов. Кроме того, в Ленобласти особенно в праздники и выходные дни увеличивается число проживающих за счёт жителей других субъектов. В ближайшее время представим программу на три-четыре года, где по всей территории Ленобласти будет решён вопрос перегруза маленьких мощностей, когда с напряжением 0,4 кВ у нас перегрузки происходят, и из-за этого у нас отключаются потребители Сергей Морозов, глава комитета по ТЭК Ленобласти

Ранее сообщалось, что лидерами в реализации программы по догазификации стали Гатчинский, Выборгский, Всеволожский, Тосненский, Ломоносовский и Приозерский районы Ленинградской области.

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