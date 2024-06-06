Трое из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 67 человек. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 6 июня на Логовом шоссе. Поступило сообщение о столкновении двух трамваев, в салоне которых находились пассажиры. Трое из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще десять человек самостоятельно обратились в травмпункты. Следственный комитет ранее возбудил по факту аварии уголовное дело. Расследование взято на прокурорский контроль.

Ранее мы сообщали, что в Якутии погибли три человека в результате столкновения двух машин.

Видео: СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу