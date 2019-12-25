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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 21
Сегодня, 11:01
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MShaffter

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 21

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Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

В Хабаровском крае в ДТП с опрокинувшемся рейсовым автобусом возросло число пострадавших.

Накануне Piter.TV сообщал о серьезном ДТП с автобусом, который опрокинулся в кювет. 22 сентября, в 24-х км от Циммермановки в Ульчском районе Хабаровского края автобус с 45 пассажирами опрокинулся в кювет. По последним данным в ДТП пострадали 21 человек, ранее сообщалось о 14. Погибших в этом ДТП нет. 

На данный момент 12 человек находится в больнице, остальные проходят амбулаторное лечение. Двое из пострадавших в реанимации.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя. Вероятно, автобус зацепил обочину и потерял управление.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп с автобусом, новости хабаровска, хабаровские новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 12:38

По этой трассе смерти вообще автобусы ходить не должны, аварии чуть ли не каждый месяц. Скорее построят мост на Сахалин, чем отремонтируют автодорогу Селихино- Николаевск . Ещё Ишаев обещал привести эту дорогу в нормальное состояние, четыре губернатора сменились, а воз и ныне там.

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Минус
Аноним
Сегодня 13:02

Нету в том месте знаков что 90градусный поворот.вина полностью на дорожниках.там в 90годах была прямая.но потом зачемто сделали дорогу в лево и развернули в прпво под прямым углом.

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