Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 21

В Хабаровском крае в ДТП с опрокинувшемся рейсовым автобусом возросло число пострадавших.
Накануне Piter.TV сообщал о серьезном ДТП с автобусом, который опрокинулся в кювет. 22 сентября, в 24-х км от Циммермановки в Ульчском районе Хабаровского края автобус с 45 пассажирами опрокинулся в кювет. По последним данным в ДТП пострадали 21 человек, ранее сообщалось о 14. Погибших в этом ДТП нет.
На данный момент 12 человек находится в больнице, остальные проходят амбулаторное лечение. Двое из пострадавших в реанимации.
По предварительным данным, авария произошла по вине водителя. Вероятно, автобус зацепил обочину и потерял управление.
Фото: Piter.TV
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По этой трассе смерти вообще автобусы ходить не должны, аварии чуть ли не каждый месяц. Скорее построят мост на Сахалин, чем отремонтируют автодорогу Селихино- Николаевск . Ещё Ишаев обещал привести эту дорогу в нормальное состояние, четыре губернатора сменились, а воз и ныне там.
Нету в том месте знаков что 90градусный поворот.вина полностью на дорожниках.там в 90годах была прямая.но потом зачемто сделали дорогу в лево и развернули в прпво под прямым углом.