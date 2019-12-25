Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 21

Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

В Хабаровском крае в ДТП с опрокинувшемся рейсовым автобусом возросло число пострадавших.

Накануне Piter.TV сообщал о серьезном ДТП с автобусом, который опрокинулся в кювет. 22 сентября, в 24-х км от Циммермановки в Ульчском районе Хабаровского края автобус с 45 пассажирами опрокинулся в кювет. По последним данным в ДТП пострадали 21 человек, ранее сообщалось о 14. Погибших в этом ДТП нет.

На данный момент 12 человек находится в больнице, остальные проходят амбулаторное лечение. Двое из пострадавших в реанимации.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя. Вероятно, автобус зацепил обочину и потерял управление.

Фото: Piter.TV