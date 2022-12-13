Число пострадавших при взрыве на Университетской набережной возросло до 32 человек

10 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Количество пострадавших в результате прогремевшего в кафе на Университетской набережной взрыва возросло до 32 человек, 10 их них находятся в тяжёлом состоянии. Информацию подтвердила пресс-служба Минздрава РФ.

Напомним, что ранее было заявлено о 30-ти пострадавших, 24 из которых находятся в больнице. В частности, госпитализировали 14-летнюю девочку, которой провели операцию по удалению осколков.

Напомним, что взрыв произошёл накануне вечером примерно в 18. В кафе, где сработало самодельное взрывное устройство, проходила творческая встреча с военкором Владленом Татарским, он погиб. Предполагается, что бомба мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте была заложено в статуэтку, которую подарили Татарскому. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что момент входа девушки с коробкой в кафе на Университетской попал на видео.

Видео: Telegram / 112