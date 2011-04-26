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Число пострадавших на АЗС в Махачкале возросло до трех

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Трое мужчин госпитализированы с ожогами.

Число пострадавших на АЗС в Махачкале возросло до трех человек. Об этом журналистам рассказали представители региональных экстренных служб. В настоящее время пламя на автозаправочной станции в Дагестане ликвидирован. Повреждена территория на площади в 26 квадратных метров.

В 10:34 - ликвидация открытого горения, в 10:55 - полная ликвидация на площади 26 кв. м. Пострадали трое мужчин, которые доставлены в ожоговое отделение РКБ Махачкалы.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что ГУ МЧС выезжали по адресу улица  Акушинского 12в. В тушении пламени привлекались силы 26 человек личного состава и девяти единиц спецтехники.

Трое детей стали жертвами пожара в селе в Самарской области.

Фото и видео:  Вконтакте / Главное управление МЧС России по РД

Теги: азс, гу мчс, дагестан, махачкала
Категории: Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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