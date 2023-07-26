Число постояльцев отелей в России за пять месяцев выросло на 14%

Глава Минэкономразвития рассказал о поддержке отрасли туризма в стране.

Количество постояльцев российских отелей за пять месяцев 2023 года выросло на 14% по сравнению с прошлым годом. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном совещании по развитию туризма в стране сделал министр по экономическому развитию Максим Решетников. Он стал участником выездного мероприятия, проводимого в рабочей поездке премьер-министра Михаила Мишустина в Республику Алтай.

Число постояльцев отелей по итогам пяти месяцев выросло на 14% к прошлому году. И в целом у нас россияне больше путешествуют по стране сейчас, чем до ковида - на 5 млн поездок в год. Максим Решетников, глава МЭР

Чиновник пояснил коллегам, что спрос на гостиничные услуги в стране на данный момент превышает предложение.Поэтому власти активно помогают создавать бюджетные и быстровозводимые модульные гостиницы. Дополнительно Минэкономразвития России совместно с Минфином прорабатывает выделение на федеральную программу строительства модульных гостиниц дополнительно 11 миллиардов рублей на два года. Такие денежные средства помогут построить 18,5 тысяч номеров в 666 субъектах страны. Чиновники также предлагают поддерживает крупные капиталоемкие проекты. За счет реализации проекта льготного кредитования строительства гостиниц по ставке 3-5% годовых в отечественный туризм привлечено более 400 млрд рублей инвестиций.

Решетников сообщил, что возврат к бюджетному правилу будет обсуждаться.

Фото и видео: Правительство России