Решетников сообщил, что возврат к бюджетному правилу будет обсуждаться

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников на традиционном завтраке "Сбера", проводимого в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил о необходимости возврата правительства к обсуждению параметров бюджетного правила.

Очевидно, второй источник, который будем сильно обсуждать, - это опять бюджетное правило. Мы все равно к нему вернемся, потому что в тех параметрах, о которых мы договорились год назад, полтора года назад, мы дальше не пройдем.

Максим Решетников, глава МЭР