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Решетников сообщил, что возврат к бюджетному правилу будет обсуждаться

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Глава МЭР рассказал о том пункте, на который кабинет министров должен обратить внимание.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников на традиционном завтраке "Сбера", проводимого в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил о необходимости возврата правительства к обсуждению параметров бюджетного правила.

Очевидно, второй источник, который будем сильно обсуждать, - это опять бюджетное правило. Мы все равно к нему вернемся, потому что в тех параметрах, о которых мы договорились год назад, полтора года назад, мы дальше не пройдем.

Максим Решетников, глава МЭР

Решетников призвал развивать финансовые активы и вовлекать население в инвестдеятельность.

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: бюджетное правило, максим решетников, минэкономразвития
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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