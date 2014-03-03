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Решетников призвал развивать финансовые активы и вовлекать население в инвестдеятельность

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Глава МЭР рассказал о состоянии банковской системы страны.

Российское министерство по экономическому развитию предлагает развивать альтернативные финансовые механизмы и вовлекать денежные средства населения в инвестиционную деятельность. Такое заявление в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава профильного ведомства Максим Решетников. Чиновник напомнил коллегам о том, что банковская система страны в текущий момент обеспечивает свыше 90 процентов финансовых ресурсов в экономике. Однако недостаток конкуренции в этом направлении глава МЭР связал с закрытием западных рынков. Максим Решетников рассчитывает на то, что рост прибыли у банков не должен являться признаком по падению уровня конкуренции.

Надо думать и развивать <…> альтернативные механизмы, в том числе и цифровые финансовые активы, вовлечение средств населения в инвестиционную деятельность с учетом всех ограничений. Мы должны дать людям выбор. Мы не говорим, что мы за них принимаем решение...

Максим Решетников, глава МЭР

Решетников: опасения, что Россия займет позиции "замыкающего поставщика", не оправдались.

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: максим решетников, минэкономразвития, пмэф-2023, финансы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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