Также сообщается, что спасательная операция продолжается и разбираются обломки мечети.

Число погибших при взрыве в мечети в Пешаваре увеличилось до 90 человек. Об этом сообщает радиостанция Radio Pakistan.

Инцидент произошел 30 января во время молитвы. В мечеть вошел террорист-смертник, который устроил взрыв. В этот момент внутри здания находились более 100 человек.

По информации Radio Pakistan, количество погибших увеличилось до 90 человек. Также сообщается, что спасательная операция продолжается и разбираются обломки мечети

Ранее мы сообщали, что в Пакистане произошел взрыв в мечети.

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