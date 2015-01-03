Число погибших при стрельбе в пригороде Чикаго возросло до шести

По меньшей мере 24 человека ранены.

Число погибших при стрельбе в Хайленд-Парке, пригороде Чикаго, возросло до шести. Об этом сообщил представитель местной полиции на пресс-конференции.

Инцидент произошел 4 июля во время проведения в пригороде парада в честь Дня независимости США. Неизвестный открыл стрельбу, после которой люди стали разбегаться. Он действовал в одиночку и совершил около 20-30 выстрелов. Его ищет полиция.

В результате стрельбы погибло шесть человек, по меньшей мере 24 человека ранены. Пострадавших доставили в местные больницы.

Ранее мы сообщали, что при стрельбе в Техасе погибли два человека.

Видео: Telegram / SHOT