Число погибших при прорыве трубы в ТЦ в Москве выросло до четырех

После аварии госпитализировали девять человек.

Число погибших при прорыве трубы в ТЦ "Времена года" в Москве выросло до четырех. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел днем 22 июля. В торговом центре на западе Москвы прорвало трубу с горячей водой. В результате инцидента погибли четыре человека. Собянин выразил соболезнования родным и близким жертв аварии. На месте ЧП работали пожарные, полиция и аварийная служба, а также скорая помощь. После аварии госпитализировали девять человек. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее мы сообщали, что в ТЦ "Времена года" в Москве прорвало трубу с горячей водой.

Видео: Telegram / SHOT