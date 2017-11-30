В ТЦ "Времена года" в Москве прорвало трубу с горячей водой

В настоящее время количество пострадавших в чрезвычайной ситуации устанавливается.

В Telegram-канале SHOT рассказали о том, что трубопровод с горячей водой прорвало в торговом центре "Времена года", расположенном в западной части российской столицы. Очевидица произошедшего считает, что проблема возникла на территории производственной линии магазина "Глобус Гурмэ".

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Напомним, что шестиэтажный ТЦ "Времена года" с площадью свыше 62 тысяч квадратных метров открыли в 2007 году. на официальном сайте учреждения говорится о том, что там представлены более 500 брендов. Внутри помещения располагаются свыше 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном, магазины брендов Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Bvlgari, Cartier, Stella McCartney, Salvatore Ferragamo.

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Фото и видео: Telegram / SHOT