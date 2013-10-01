Ложная тревога на стройке: рабочие приняли кусок железной трубы за боеприпас

Сотрудники Росгвардии успокоили строителей на проспекте Юрия Гагарина. Они нашли старый боеприпас, однако это была всего лишь труба.

В понедельник днем, 17 июля, во время реконструкции спортивного сооружения на проспекте Юрия Гагарина, строители столкнулись с неожиданным инцидентом. В ходе своей работы они обнаружили подозрительный объект, который поначалу считали артиллерийским снарядом времен войны.

Ситуация стала предметом серьезной тревоги, и строительные работы были немедленно приостановлены, чтобы предотвратить возможные опасности. В сложившейся обстановке были вызваны специалисты ОМОН "Бастион" Росгвардии для проведения осмотра и устранения угрозы.

Однако, после тщательного изучения подозрительного предмета эксперты ОМОН быстро разоблачили его истинную природу. Оказалось, что это всего лишь кусок железной трубы, который был ошибочно принят за боеприпас. Подтверждение того, что нет никакой угрозы безопасности, успокоило всех присутствующих.

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Фото: ГУ Росгвардии Петербурга