  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Число петербуржцев в простое выросло почти на 30% за неделю
Сегодня, 20:18
74
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Число петербуржцев в простое выросло почти на 30% за неделю

0 0

В состоянии простоя находятся 16 262 сотрудника на 67 предприятиях Петербурга.

В состоянии простоя находятся 16 262 сотрудника на 67 предприятиях Петербурга. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в комитете по труду и занятости. 

Неделю назад это число составило 12 694 человек на 57 предприятиях. Количество работников за неделю увеличилось на 28%. На этой неделе к прежним сотрудникам присоединились горожане занятые в сфере логистики и торговли. 

Ранее мы сообщали, что число желающих работать айтишниками возросло в Петербурге. Среди приоритетных стран для релокации отсутствуют страны Азии. 

Фото: pexels

Теги: безработица, простой, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии