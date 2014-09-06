Число петербуржцев в простое выросло почти на 30% за неделю

В состоянии простоя находятся 16 262 сотрудника на 67 предприятиях Петербурга.

В состоянии простоя находятся 16 262 сотрудника на 67 предприятиях Петербурга. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в комитете по труду и занятости.

Неделю назад это число составило 12 694 человек на 57 предприятиях. Количество работников за неделю увеличилось на 28%. На этой неделе к прежним сотрудникам присоединились горожане занятые в сфере логистики и торговли.

Ранее мы сообщали, что число желающих работать айтишниками возросло в Петербурге. Среди приоритетных стран для релокации отсутствуют страны Азии.

Фото: pexels