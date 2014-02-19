Число первоклассников в Петербурге уменьшилось второй год подряд

В Санкт-Петербурге в новый учебный год пойдут около 60 тыс. первоклассников. По данным комитета по образованию, численность детей снова сократилась, и это уже второй год подряд. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию Санкт-Петербурга.
В 2025 году в школы Санкт-Петербурга пойдут около 60 тыс. первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию города.
Число детей, поступающих в первый класс, снижается второй год подряд. В 2024 году в школы пошли около 63 тыс. учеников, а в 2023 году — около 68 тыс. До этого на протяжении 20 лет наблюдался рост численности первоклассников.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Красногвардейском районе появится новая школа на 1550 мест с видом на Охту.
Фото: Piter.TV
