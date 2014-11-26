Количество добросовестных таксистов в Петербурге превысило 7 тысяч

Губернатор Александр Беглов поздравил водителей с Международным днём таксиста.

В Международный день таксиста губернатор Александр Беглов сообщил о росте таксомоторной отрасли Петербурга. Количество зарегистрированных перевозчиков достигло 7120 — с начала 2026 года их число увеличилось на 24,5%. В городе также действуют 16 служб заказа легкового такси, а в реестре насчитывается более 68 тысяч транспортных средств.

Комфортный и безопасный транспорт — один из приоритетов Санкт-Петербурга. Принятый нами в 2023 году закон работает эффективно. Количество перевозчиков быстро растет, а вместе с ним — и качество обслуживания петербуржцев и наших гостей. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Александр Беглов подчеркнул, что город уделяет особое внимание развитию службы социального такси. Эта мера поддержки предоставляется различным категориям инвалидов и сопровождающим их лицам. В 2025 году провели квалификационный отбор перевозчиков: отобраны 27 организаций, которые представили более 1,3 тысячи стандартных автомобилей и 34 специальных машины, оборудованных аппарелями и подъёмниками.

В Петербурге продолжается реализация проекта "Идеальный таксопарк", в рамках которого перевозчикам помогают грамотно оформить документы и исключить нарушения. В результате растёт востребованность госуслуг: в 2025 году количество заявлений от желающих заниматься таксомоторными перевозками составило 57,5 тысячи — на 18% больше, чем в 2024-м. В этом году уже обработано свыше 17,5 тысячи обращений.

В планах города — внедрение государственной информационной системы легковых такси. В рамках единой цифровой среды будет осуществляться автоматизированный обмен сведениями с агрегаторами и перевозчиками, что позволит отслеживать ситуацию с поездками в реальном времени.

Ранее Piter.TV сообщал, что зарплата таксистов в Петербурге за год выросла до 205 тыс. рублей.

