Число отказов матерей от новорожденных упало в Ленобласти

В Перинатальном центре за первые девять месяцев 2024 года зарегистрировано всего два случая отказа от детей. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 12.

В Ленинградской области заметно снизилось количество случаев отказа матерей от новорожденных, включая детей с серьезными заболеваниями. В Перинатальном центре за первые девять месяцев 2024 года зарегистрировано всего два случая отказа от детей.

Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 12. Снижение числа отказов от новорожденных является результатом комплексной работы региональных служб.

Например, все дети с обнаруженными заболеваниями после неонатального скрининга немедленно направляются на диспансерное наблюдение и обеспечиваются необходимыми лекарствами. Специалисты службы профилактики отказов также взаимодействуют с матерями, оказывая им поддержку и помощь в решении возникающих трудностей.

Ранее мы сообщили о том, что рост инвестиций в экономику до 3,2 трлн рублей ожидают в Ленобласти.

Фото: Перинатальный центр Ленобласти