За сутки около 1400 жителей города обратились в медучреждения с положительным результатом теста на коронавирус.

В Петербурге за неделю количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 9%. Об этом в субботу, 13 марта, сообщили в Межведомственном координационном совете правительства Петербурга.

Отмечается, что за сутки около 1400 жителей города обратились в медучреждения с положительным результатом теста на коронавирус. Однако число госпитализаций снижается.

Снизилось общее количество больных, находящихся в стационарах на 3,48 процентов и на амбулаторном лечении на 15,05 процентов отметили в Межведомственном координационном совете правительства Петербурга.

Ранее мы напомнили, что год назад в Петербурге началась пандемия коронавируса.

Фото: Piter.TV