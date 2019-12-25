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В Петербурге за неделю количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 9%
Сегодня, 20:59
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kraratau27

В Петербурге за неделю количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 9%

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За сутки около 1400 жителей города обратились в медучреждения с положительным результатом теста на коронавирус.

В Петербурге за неделю количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 9%. Об этом в субботу, 13 марта, сообщили в Межведомственном координационном совете правительства Петербурга.

Отмечается, что за сутки около 1400 жителей города обратились в медучреждения с положительным результатом теста на коронавирус. Однако число госпитализаций снижается. 

Снизилось общее количество больных, находящихся в стационарах на 3,48 процентов и на амбулаторном лечении на 15,05 процентов

отметили в Межведомственном координационном совете правительства Петербурга. 

Ранее мы напомнили, что год назад в Петербурге началась пандемия коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: covid 19, статистика
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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